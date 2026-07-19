Армія РФ завдала ракетного удару по Одесі, поранена людина – влада

Армія РФ завдала ракетного удару по Одесі, одна людина поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ворог завдав ракетного удару по Одесі. На місці влучання утворилася вирва. Попередньо, постраждала одна людина», – зазначив голова ОВА.

За інформацією Кіпера, внаслідок атаки пошкоджені автомобілі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.