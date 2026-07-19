Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини

Армія РФ завдала ракетного удару по Одесі, поранена людина – влада

Наслідки ударів РФ по Одесі, червень 2026 року
Наслідки ударів РФ по Одесі, червень 2026 року

Армія РФ завдала ракетного удару по Одесі, одна людина поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ворог завдав ракетного удару по Одесі. На місці влучання утворилася вирва. Попередньо, постраждала одна людина», – зазначив голова ОВА.

За інформацією Кіпера, внаслідок атаки пошкоджені автомобілі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG