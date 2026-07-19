Російські військові атакували передмістя Харкова: троє загиблих, 16 постраждалих – Синєгубов

Сили РФ 19 липня атакували передмістя Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, внаслідок ворожих прильотів три людини загинули, ще 13 – постраждали», – розповів місцевий чиновник.

Синєгубов додав, що всі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Згодом місцевий чиновник уточнив, що кількість постраждалих зросла до 16. За його словами, дев’ятьох постраждалих доставили до лікарень, з них троє перебувають у важкому стані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.