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Новини | Події

Російські військові атакували передмістя Харкова: троє загиблих, 16 постраждалих – Синєгубов

Наслідки удару РФ по Харкову, 14 червня 2026 року
Наслідки удару РФ по Харкову, 14 червня 2026 року

Сили РФ 19 липня атакували передмістя Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, внаслідок ворожих прильотів три людини загинули, ще 13 – постраждали», – розповів місцевий чиновник.

Синєгубов додав, що всі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Згодом місцевий чиновник уточнив, що кількість постраждалих зросла до 16. За його словами, дев’ятьох постраждалих доставили до лікарень, з них троє перебувають у важкому стані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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