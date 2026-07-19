Кількість постраждалих через удар РФ зросла до 20 – Синєгубов

Сили РФ завдали ракетного удару по поштовому терміналу в передмісті Харкова, повідомив голова обласної адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

«На жаль, внаслідок атаки загинули 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки», – йдеться у дописі.

Синєгубов додав, що 20 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Троє постраждалих – у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. Правоохоронці, медики та рятувальники проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



