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Масований ракетний удар Росії по Києву: жертви, пожежі, руйнування (фотосвідчення)

У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС.

Екстрені служби ліквідували наслідки в кількох районах столиці. Було пряме влучання у підземний перехід на Лукʼянівці в Києві, де під час атаки РФ переховувалися люди, як в укритті, передає кореспондент Радіо Свобода.

У ніч проти 19 липня сили РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Військові кажуть, що основним напрямком удару став Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету і 125 БпЛА різних типів.

Поруйнована в результаті російського обстрілу Києва балістикою багатоповерхівка в Солом'янському районі, 19 липня 2026 року
1 Поруйнована в результаті російського обстрілу Києва балістикою багатоповерхівка в Солом'янському районі, 19 липня 2026 року
Люди рятують з квартир вцілілі речі, найперше тварин, Київ, 19 липня 2026 року
2 Люди рятують з квартир вцілілі речі, найперше тварин, Київ, 19 липня 2026 року
Як передає кореспондент Радіо Свобода, рік тому через будинок від цієї девʼятиповерхівки влучила ракета. Тоді, 17 червня 2025-го, був зруйнований цілий під'їзд, загинуло 28 людей
3 Як передає кореспондент Радіо Свобода, рік тому через будинок від цієї девʼятиповерхівки влучила ракета. Тоді, 17 червня 2025-го, був зруйнований цілий під'їзд, загинуло 28 людей
Зруйнована квартира Олександра з Києва в Солом'янському районі
4 Зруйнована квартира Олександра з Києва в Солом'янському районі
Погляд із зруйнованої квартири Олександра, Київ, Солом'янський район, 19 липня 2026 року
5 Погляд із зруйнованої квартири Олександра, Київ, Солом'янський район, 19 липня 2026 року
Люди оглядають свої знищені в результаті російського обстрілу автівки, Київ, 19 липня 2026 року
6 Люди оглядають свої знищені в результаті російського обстрілу автівки, Київ, 19 липня 2026 року
Пожежу в пʼятиповерховому житловому будинку в Солом'янському районі Києва, який горів вночі після атаки РФ, вдалося загасити
7 Пожежу в пʼятиповерховому житловому будинку в Солом'янському районі Києва, який горів вночі після атаки РФ, вдалося загасити
Пряме в у підземний перехід на Лукʼянівці в Києві, де під час атаки РФ переховувалися люди, як в укритті, передає кореспондент Радіо Свобода
8 Пряме в у підземний перехід на Лукʼянівці в Києві, де під час атаки РФ переховувалися люди, як в укритті, передає кореспондент Радіо Свобода
Поруйнована багатоповерхівка та вщент згорілі авто в Солом'янському районі Києва після масованої атаки РФ, 19 липня 2026 року
9 Поруйнована багатоповерхівка та вщент згорілі авто в Солом'янському районі Києва після масованої атаки РФ, 19 липня 2026 року
Чергова ніч та ранок для киян видалися нелегкими через російські обстріли, Київ, 19 липня 2026 року
10 Чергова ніч та ранок для киян видалися нелегкими через російські обстріли, Київ, 19 липня 2026 року
Руйнування й пожежі у Солом'янському районі Києва, 19 липня 2026 року
11 Руйнування й пожежі у Солом'янському районі Києва, 19 липня 2026 року
Родина з візочком чекає на вулиці, доки загасять пожежу в їхньому будинку, який зайнявся внаслідок російського обстрілу, Київ, 19 липня 2026 року
12 Родина з візочком чекає на вулиці, доки загасять пожежу в їхньому будинку, який зайнявся внаслідок російського обстрілу, Київ, 19 липня 2026 року
Робота рятувальників у Шевченківському районі Києва, 19 липня 2026 року
13 Робота рятувальників у Шевченківському районі Києва, 19 липня 2026 року
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
14 Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення
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Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

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