У ніч проти 19 липня армія РФ атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, йдеться у повідомленнях пресслужб КМВА і ДСНС.

Екстрені служби ліквідували наслідки в кількох районах столиці. Було пряме влучання у підземний перехід на Лукʼянівці в Києві, де під час атаки РФ переховувалися люди, як в укритті, передає кореспондент Радіо Свобода.

У ніч проти 19 липня сили РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування різних типів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Військові кажуть, що основним напрямком удару став Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету і 125 БпЛА різних типів.