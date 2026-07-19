СБС вивели з ладу три пороми, які забезпечували роботу Керченської переправи

Сили безпілотних систем Збройних сил України з 6 по 19 липня в межах операції «МоЛоЧКа» вивели з ладу три з п’ятьох поромів, які забезпечували роботу Керченської переправи, зменшивши її спроможності на 75%, повідомив командувач Сил безпілотних систем (CБC) Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, роботу Керченської паромної переправи транспорту та вантажів до початку операції забезпечували чотири пороми, які регулярно курсували між портом Кавказ і портом Крим. П’ятий стояв у порту Керч: «Лаврентій», «Панагія», «Ейськ», «Марія» та «SKS-One».

Пороми «Лаврентій» та «Панагія» – уражені СБС, СБУ та ГУР, не на самостійному ходу, використовуються як баржі, таскають у баржо-буксирному варіанті, що зменшує потенціал застосування вдвічі і збільшує ризики знищення на воді, повідомили у СБС.

Раніше, 18 липня, Сили безпілотних систем уразили у Чорному та Азовському морях 13 суден «тіньового флоту» Росії, зокрема вісім суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз, один буксир та два плавучих крани, повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, у період дії операції СБС «МоЛоЧКа» з 6 по 18 липня уражені 172 судна зі складу «тіньового флоту» РФ. З них – 118 одиниць в Азовському морі та 54 в Чорному.

Міністерство оборони України раніше також повідомляло про ураження російських танкерів та інших суден на Азові.

За даними Генштабу ЗСУ, уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Генштаб нагадує, що експорт енергоносіїв є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Київ прагне ізолювати Кримський півострів, який Росія незаконно окупувала у 2014 році і який зазнає масштабного дефіциту енергоресурсів з моменту початку останньої військової операції України.