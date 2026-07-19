Атака РФ по Києву: гелікоптери ГУР допомагали гасити пожежу

У Києві до ліквідації наслідків російської атаки вночі 19 липня долучилися авіатори Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, повідомила пресслужба відомства і оприлюднила відповідне відео.
У відомстві кажуть, що для ліквідації масштабних пожеж, які виникли внаслідок російської атаки у кількох районах столиці, на допомогу рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) були залучені екіпажі гелікоптерів ГУР МО.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Масований ракетний удар Росії по Києву: жертви, пожежі, руйнування (фотосвідчення)
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