Армія Росії атакувала Ізюм, постраждали 20 людей, в тому числі дитина

Російські війська вранці 19 липня атакували Ізюм Харківської області ударним безпілотником, повідомила обласна прокуратура. Попередньо, застосовували дрон типу «Герань-3».

Спершу було відомо про 17 постраждалих, в тому числі 25-річну мати та її однорічного сина, які зазнали гострої реакції на стрес. Атака пошкодила щонайменше п’ять багатоквартирних житлових будинків і близько 20 автомобілів.

Згодом очільник області Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих в Ізюмі зросла до 20 людей:

«10 людей зазнали вибухових травм і поранень склом. Ще у 10 постраждалих, зокрема в однорічного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес».

Зростання кількості загиблих у Харкові

Крім того, Синєгубов повідомив про смерть постраждалого внаслідок російської атаки на передмістя Харкова:

«Поранення 25-річного чоловіка виявилися надто тяжкими — лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося».

Очільник області уточнив, що в лікарнях Харкова перебувають 12 постраждалих, їм надається допомога.

Прокуратура підсумовує, що внаслідок удару по поштовому терміналу під Харковом загинули четверо людей, ще 20 постраждали. Раніше було відомо про загибель трьох чоловіків 24, 45 і 62 років.

Читайте також: Кількість постраждалих через удар Росії по Києву зросла до 17 – поліція

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.