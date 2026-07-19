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Новини | Суспільство

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через російський удар, серед них діти

Російські війська 19 липня вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами
Російські війська 19 липня вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив кількість поранених внаслідок російської атаки на обласний центр 19 липня:

«Кількість постраждалих збільшилась до 33. Серед них 5 дітей».

Перед тим голова області повідомив, що з-під завалів деблокували жінку без ознак життя.

Раніше ДСНС повідомляла про збільшення кількості травмованих внаслідок атаки на місто до 14 людей і двох загиблих.

«На місцях подій рятувальники ліквідували усі осередки загорянь. Аварійно-рятувальні роботи тривають», – йдеться в повідомленні.


Російські війська 19 липня вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Удар зруйнував два поверхи п’ятиповерхового будинку, пошкодив вікна та балкони у дев’ятиповерхівці. Також руйнувань зазнав приватний сектор, загорівся термінал логістичного оператора. Раніше було відомо про двох загиблих і 10 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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