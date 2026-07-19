У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через російський удар, серед них діти

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив кількість поранених внаслідок російської атаки на обласний центр 19 липня:

«Кількість постраждалих збільшилась до 33. Серед них 5 дітей».

Перед тим голова області повідомив, що з-під завалів деблокували жінку без ознак життя.

Раніше ДСНС повідомляла про збільшення кількості травмованих внаслідок атаки на місто до 14 людей і двох загиблих.

«На місцях подій рятувальники ліквідували усі осередки загорянь. Аварійно-рятувальні роботи тривають», – йдеться в повідомленні.





Російські війська 19 липня вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Удар зруйнував два поверхи п’ятиповерхового будинку, пошкодив вікна та балкони у дев’ятиповерхівці. Також руйнувань зазнав приватний сектор, загорівся термінал логістичного оператора. Раніше було відомо про двох загиблих і 10 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.