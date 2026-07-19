Російська армія атакувала Запоріжжя – двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

Російські війська вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами – пошкоджений п’ятиповерховий будинок, один зі снарядів влучив поруч із дев’ятиповерхівкою, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 19 липня.

Спершу було відомо про трьох поранених. Федоров зазначав, що під завалами багатоповерхівки перебувають жінка й дитина.

Згодом очільник області повідомив про загиблих:

«Дві людини загинули, щонайменше десять – поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю. Російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п’ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев’ятиповерхівці».

Також руйнувань зазнав приватний сектор, горить термінал логістичного оператора.

Федоров повідомив, що під завалами залишаються люди, рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше їх деблокувати.

Згодом голова Запоріжжя уточнив, що четверо людей були госпіталізовані.





Державна служба з надзвичайних ситуацій також повідомляла, що під завалами можуть перебувати люди.

«Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. На місцях працюють усі екстрені служби», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.