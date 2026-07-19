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Новини | Суспільство

Очільник Слов’янська повідомив про двох загиблих внаслідок російської атаки

Наслідки російського обстрілу, Слов'янськ, Донецька область, 15 квітня 2026 року
Наслідки російського обстрілу, Слов'янськ, Донецька область, 15 квітня 2026 року

Армія РФ атакувала Слов’янськ вранці 19 липня, повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

За даними посадовця, російські військові обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч», тричі влучивши в приватний сектор. Щонайменше вісім приватних будинків зазнали пошкоджень.

«На жаль, маємо двох загиблих – 70-річну жінку та 76-річного чоловіка. Обидва знаходилися на своїх подвір’ях», – заявив Лях.

Армія РФ намагається пробитися на околиці Слов’янська, а «кілзона» тут починається уже на виїзді з міста. У місті під щоденними ударами російських дронів, реактивної, ствольної артилерії та керованих авіабомб лишаються трохи більше від тисячі цивільних. Евакуація з міста ускладнена: жителі або виходять пішки, або їх вивозять військові та волонтери.


Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Чергове місто спустошене, «кілзона» вже біля Словʼянська: місцеві та бійці – про ситуацію на Донбасі
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Чергове місто спустошене, «кілзона» вже біля Словʼянська: місцеві та бійці – про ситуацію на Донбасі
відео Радіо Свобода

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