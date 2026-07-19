Очільник Слов’янська повідомив про двох загиблих внаслідок російської атаки

Армія РФ атакувала Слов’янськ вранці 19 липня, повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

За даними посадовця, російські військові обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч», тричі влучивши в приватний сектор. Щонайменше вісім приватних будинків зазнали пошкоджень.

«На жаль, маємо двох загиблих – 70-річну жінку та 76-річного чоловіка. Обидва знаходилися на своїх подвір’ях», – заявив Лях.

Армія РФ намагається пробитися на околиці Слов’янська, а «кілзона» тут починається уже на виїзді з міста. У місті під щоденними ударами російських дронів, реактивної, ствольної артилерії та керованих авіабомб лишаються трохи більше від тисячі цивільних. Евакуація з міста ускладнена: жителі або виходять пішки, або їх вивозять військові та волонтери.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.