За тиждень 18 жителів Одещини загинули внаслідок ударів Росії – ОВА

Одеська область перебуває під постійними комбінованими обстрілами російських дронів і ракет різних типів, повідомляє голова області Олег Кіпер 19 липня.

Він зазначив, що протягом останніх днів обласна влада фіксує щонайменше 10 повітряних тривог на добу.

«Лише за останній тиждень внаслідок російських атак на Одещині загинуло 18 людей, ще 69 отримали поранення, серед них шестеро дітей. За цей час ворог спрямував на регіон близько 300 повітряних цілей, щодня – від 50 до 60», – йдеться в повідомленні.





Очільник Одещини зазначив, що пляжі в області відкривалися «не для туризму, а для оздоровлення наших громадян, насамперед військових, ветеранів та їхніх дітей». У області відкриті 40 пляжних зон, які пройшли обстеження, мають укриття та вважаються відносно безпечними.

Кіпер закликав громадян бути вкрай обережними та не відвідувати пляжі, які не відповідають безпековим умовам. Він наголосив, що дрони й ракети здебільшого атакують з боку моря, відтак пляжна зона стає першою лінією, де працює протиповітряна оборона.

«Саме тому надзвичайно важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриття у разі її оголошення», – додав голова області.

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Росія, зокрема, атакувала низку комерційних суден в районі Одеської області останніми днями.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.