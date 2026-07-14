Голова Одещини: Росія атакувала портову інфраструктуру, двоє людей загинули, пошкоджене судно

Російські війська знову атакувала портову інфраструктуру Одеської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер 14 липня.

Зокрема, в ході атаки російський безпілотник уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, пошкодивши надбудову судна. Кіпер зазначив, що на борту корабля виникла пожежа.

«На жаль, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ворог і надалі свідомо завдає ударів по мирним людям та цивільній інфраструктурі, грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право», – додав очільник області.





Раніше Кіпер повідомив, що російські війська атакували два цивільних судна під прапорами Танзанії та Ліберії в акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден.

Російські військові вже не вперше атакують цивільні судна в Чорному морі. У другій половині 2022-го і в першій половині 2023 року проходження суден регулювала Чорноморська зернова ініціатива, яка припинила дію в липні 2023 року, коли Росія офіційно вийшла з угоди і згорнула морський гуманітарний коридор.

Відтоді Україна та її міжнародні партнери здійснюють експорт продовольства та інших цивільних вантажів альтернативними маршрутами, а відновлення початкової ініціативи залишається предметом дипломатичних переговорів.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.