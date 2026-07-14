Росія атакувала два судна в Чорному морі, одна людина загинула – ОВА

Російські війська атакували цивільні судна в акваторії Чорного моря, повідомив очільник Одеської області Олег Кіпер 14 липня.

«Черговою ціллю агресора стали два торговельних судна, які рухалися морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Внаслідок атаки загинув капітан одного з суден», – написав він у своїх соцмережах.

Кіпер додав, що екіпаж у складі 11 людей евакуювали на берег, троє з них постраждали.

«Кожен такий цинічний удар ворога – воєнний злочин проти мирних людей, цивільного судноплавства та світової продовольчої безпеки», – додав він.





Напередодні армія РФ атакувала судно з добривами в Одеському районі – загинули п’ятеро членів екіпажу, 12 постраждали.

Російські військові вже не вперше атакують цивільні судна в Чорному морі. У другій половині 2022-го і в першій половині 2023 року проходження суден регулювала Чорноморська зернова ініціатива, яка припинила дію в липні 2023 року, коли Росія офіційно вийшла з угоди і згорнула морський гуманітарний коридор.

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Відтоді Україна та її міжнародні партнери здійснюють експорт продовольства та інших цивільних вантажів альтернативними маршрутами, а відновлення початкової ініціативи залишається предметом дипломатичних переговорів.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.