«Відплата неминуча» – ВМС заявили про знищення судна РФ, яке атакувало українські катери у 2018 році

Військово-морські сили України заявили 14 липня про знищення прикордонного корабля Федеральної служби безпеки РФ «Ізумруд».

«Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. Саме «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі ВМС України в Керченській протоці», – вказали українські моряки, додавши, що «відплата неминуча».

Прикордонний сторожовий корабель «Ізумруд» був спущений на воду у 2014 році. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком. Довжина судна складала 62,5 метра, максимальна швидкість – до 27 вузлів.