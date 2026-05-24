Генштаб ЗСУ заявив про ураження нафтового термінала та кораблів у Краснодарському краї РФ

Генеральний штаб ЗСУ заявив про ураження нафтового термінала «Таманьнефтегаз», складів забезпечення та російських кораблів.

Повідомляється про ураження нафтоналивного причала нафтового терміналу «Таманьнефтегаз» у Волні у Краснодарському краї РФ. За попередньою інформацією, пошкоджено нафтоналивний стендер – його потужності забезпечують перевалку до 20 млн тонн нафти й нафтопродуктів на рік.

Також штаб повідомляє про ураження складу зберігання боєприпасів у Міжгір’ї в анексованому Криму, складу матеріально-технічних засобів, складу боєприпасів та складу пально-мастильних матеріалів противника у районі Білолуцька на Луганщині.



У Генштабі заявляють, що уражено російські пункти управління БпЛА у районах Борисівки (Бєлгородська область РФ), Воскресенки (Донецької області) та Тьоткіного (Курська область РФ).

23 травня у військово-морській базі «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ уразили сторожовий корабель «Пытливый» та ракетний катер на повітряній подушці – ступінь пошкоджень уточнюється, додають в українському штабі.

Місцева російська влада Краснодарського краю про цю атаку не повідомляє. Телеграм-канал ASTRA заявляє, що в окупованому Луганську горить нафтобаза, яка раніше вже зазнавала атак.

Міноборони Росії відзвітувало, що за ніч нібито було знищено 33 українських безпілотників у різних регіонах РФ, зокрема Краснодарському краї, та окупованому Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».







