СБС заявляють про ураження фрегата «Адмірал Ессен» та інших російських об’єктів

Сили безпілотних систем ЗСУ заявили 23 травня про ураження фрегата «Адмірал Ессен» і ракетного корабля проєкту 1239 у районі військово-морської бази Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

«9-й батальйон «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» завдав глибинного ураження по ракетному носію на повітряній подушці проєкту 1239 у районі військово-морської бази «Новоросійськ», Краснодарський край, РФ. Кораблі цього типу призначені для ураження надводних цілей, прикриття десантних підрозділів і конвоїв, а також патрулювання та боротьби зі швидкохідними цілями.

1-й окремий центр завдав глибинного ураження по фрегату «Адмірал Ессен» проєкту 11356 у районі військово-морської бази «Новоросійськ», Краснодарський край, РФ. Багатоцільовий корабель дальньої морської зони, здатний застосовувати крилаті ракети «Калібр», вести протичовнову боротьбу, прикривати корабельні угруповання від повітряних загроз та забезпечувати супроводження конвоїв», – ідеться в повідомленні.

За даними СБС, також були уражені зенітно-ракетний комплекс «Оса» в окупованому Донецьку, пункт управління БпЛА в Херсонській області, тилова база, логістичний хаб, паливозаправники та спецтехніка російських військ.

Генеральний штаб ЗСУ раніше 23 травня повідомляв про ураження нафтовий терміналу «Шесхарис» у Новоросійську в Краснодарському краї РФ. За повідомленням, там було влучання і виникла пожежа на території терміналу. «Шесхарис» – один із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі, що входить до системи ПАТ «Транснефть», зазначили в Генштабі.

Роcійське міністество оборони повідомляло вранці 23 травня, що за ніч в РФ було збито 348 українських дрони, зокрема і над Краснодарським краєм. Незалежного підтвердження цих заяв наразі немає.