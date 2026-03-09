Радіо Свобода Weekly: Україна значно розширила морські удари по Росії

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Середземномор’я, Каспій, Атлантичний океан. Україна значно розширила морські ударні операції проти РФ

Україна значно розширила ареали ударів по російських або пов’язаних з Росією суднах і об’єктах, вийшовши далеко за межі північної частини Чорного моря.

Днями був уражений російський газовий танкер неподалік від узбережжя Лівії, раніше вже був уражений танкер неподалік від Греції, також були удари по суднах біля чорноморського узбережжя Туреччини.

Ну, і «рекорд» тримає ураження судна, пов’язаного з Росією, в Атлантичному океані неподалік від Сенегалу в Африці.

Експерти кажуть, що це може свідчити про те, що українські спецслужби у професійному плані виходять на глобальний рівень. Більше інформації тут

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження російських кораблів під час удару по Новоросійську 2 березня

Генштаб Збройних сил України 6 березня офіційно підтвердив ураження російських кораблів під час удару по порту Новоросійська в Краснодарському краї РФ 2 березня.

«За результатами додаткового аналізу завданих 2 березня 2026 року уражень військово-морської бази «Новоросійськ» у Краснодарському краї РФ, підтверджено пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту РФ – фрегатів «Адмирал Ессен» і «Адмирал Макаров». Ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Раніше джерело в Службі безпеки України, обізнане з ситуацією, але не уповноважене коментувати офіційно, повідомило Радіо Свобода, що внаслідок української атаки 2 березня в Новоросійську були пошкоджені три російські кораблі, а також загинули троє російських моряків, а ще 14 – поранені. Про це тут

«Катастрофа для Росії», ППО для України та вплив «Міндічгейту» – інтерв’ю з єврокомісаром

У кабінеті комісара ЄС з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса – моделі української техніки: FPV-дронів, морських дронів Magura, далекобійного безпілотника «Лютий», артилерійського снаряда 155-мм, крилатої ракети «Фламінго» та сувеніри, як-от ваза з петриківським розписом, зроблена із артилерійського снаряда.

Кубілюс – колишній премʼєр-міністр Литви і в минулому євродепутат, який послідовно підтримував Україну. Сьогодні у ролі єврокомісара він також просуває співпрацю українських зброярів з європейськими, зокрема з допомогою кредиту SAFE від ЄС на 150 млрд євро. І часто наполягає, що саме Україна є гарантією безпеки для Європи.

Радіо Свобода розпитало у нього: Чи обговорювали у високих кабінетах ЄС навчання НАТО, під час яких українські дронщики «знищили» натівські батальйони? Чи не знизились апетити до співпраці з українськими виробниками після корупційного скандалу «Міндічгейт»? Коли ЄС зможе запропонувати альтернативу Starlink? Чи вплинуть події в Ірані на постачання ППО Україні? І скільки часу має ЄС на розблокування 90 млрд євро кредиту для Києва? Читайте за лінком

Кого з «друзів Кремля» Путін не врятував за чверть століття?

В Україні активно стежать за ситуацією в Ірані та довкола нього. Але тут виділяється один аспект: убивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї знов привернуло увагу до теми нездатності Росії захистити своїх союзників.

Адже Хаменеї не перший, кого усунули і хто мав приязні партнерські стосунки з очільником РФ Володимиром Путіним за понад чверть століття перебування його при владі.

Нагадуємо про тих, кого не врятували підписані з Кремлем угоди і обійми з Путіним. Читайте і дивіться тут

«Я бачила свою роль в ЗСУ». Історія матері 4 дітей, яка рятує поранених на фронті

Науковець, дослідниця, викладачка, письменниця та мати чотирьох дітей Катерина Зарембо на початку повномасштабного вторгнення з дітьми виїхала з України. Але через рік повернулася й ухвалила рішення стати бойовою медикинею.

Вона пройшла базову підготовку. Нині, навчається у медичному коледжі й служить бойовим медиком у Збройних силах України. Працює на кейс-еваку.

Катерина Зарембо розповіла, чому ухвалила таке рішення та як поєднує материнство і службу парамедикинею на передовій. Розмова з нею тут

Зв'язок буде навіть при повному блекауті. Як це можливо? Пояснює «Vodafone Україна»

Для мільйонів цивільних українців зв’язок під час війни – це питання безпеки: викликати при потребі швидку чи інші екстрені служби, подзвонити рідним і дізнатися, що з ними... Як операторам мобільного зв'язку вдалося утримувати до 90% мережі під час блекаутів, до яких призвели масовані повітряні атаки російської армії?

Чи можливий такий сценарій, коли мобільна мережа може зникнути надовго?

Чому дзвінки та SMS мають пріоритет над інтернетом?

Скільки годин базові станції можуть працювати без електрики?

Як оператори співпрацюють між собою та з державою?

Що відбувається з тарифами і чи реально запустити 5G під час війни?

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розпитали Ольгу Устинову, генеральну директорку «Vodafone Україна». Читайте тут

Для Кремля: український політолог і російські державні дослідження «русофобії» та «ксенофобії» серед війни (розслідування)

В Україні політолог Руслан Бортнік відомий як директор аналітичного центру «Український інститут політики», засновник політичної школи, названої на його честь, та ведучий токшоу на власному YouTube-каналі на 115 тисяч підписників.

У Росії ж його знають як експерта з «русофобії» і «ксенофобії» на теренах України: співавтора доповіді про «праворадикалів» й «утиски вірян та нацменшин». Публікацію із цими тезами опублікували у 2023-му, на другий рік великої війни Росії проти України. Видав її – російський історик Валерій Енгель, який мешкає у Ризі, а фінансував «Правфонд», державна організація з центром у Москві.

«Схеми» (Радіо Свобода) встановили це, проаналізувавши документи витоку структури, створеної Володимиром Путіним для «підтримки співвітчизників за кордоном». У файлах, датованих 2022-2024 роками, імʼя Руслана Бортніка зустрічається двічі – як учасника дослідницьких проєктів громадянина РФ Енгеля, фінансування на які він залучав у «Правфонді». Отримання російських коштів і Бортнік, і Енгель заперечили. Більше інформації у розслідуванні за лінком

