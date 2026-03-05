Сибіга: Україна очікує від МКС нових ордерів на арешт через злочини Росії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 4 березня повідомив про зустріч із заступником прокурора Міжнародного кримінального суду Маме Мандінає Ніангом під час його візиту до України.

Сибіга повідомив, що разом із заступницею голови Офісу президента Іриною Мудра поінформував представника МКС про систематичні порушення Росією міжнародного права, в тому числі міжнародного гуманітарного права.

«Росія продовжує вчиняти тяжкі злочини проти українців, включаючи тортури та страти українських військовополонених, незаконну депортацію українських дітей та широкомасштабні злочини проти цивільного населення. Такі дії не є поодинокими випадками, а частиною цілеспрямованої політики, спрямованої на знищення української нації», – заявив він.

Міністр закликав до неминучої відповідальності за ці дії і заявив, що не може бути безкарності для воєнних злочинців. Він висловив очікування Києва щодо нових звинувачень та рішень про арешти.

«Як держава-учасниця Римського статуту, Україна очікує подальшого прогресу в розслідуваннях, в тому числі розширень звинувачень та нових ордерів на арешт», – йдеться в його заяві.

Сибіга додав, що Україна продовжуватиме зміцнювати співпрацю з МКС, щоб забезпечити належне розслідування та відповідальність за кожен злочин, скоєний під час російської агресії:

«Правосуддя залишається нашою спільною відповідальністю».





У лютому генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав чотири ордери на арешт у справах, пов’язаних з атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, які відбуваються щозими з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Також суд оголосив президента РФ Володимира Путіна в розшук у березні 2023 року. Очільника Росії звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Москва звинувачення заперечує та заявляє, що не визнає юрисдикцію МКС.



