Бойкот відкриття Паралімпіади: Сибіга назвав ще три країни, які підтримали Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив 4 березня, що все більше країн приєднуються до української ініціативи з бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади – через дозвіл російського і білоруського прапорів.

«Австрія, Румунія та Велика Британія підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Вже 14 країн та ЄС відмовилися брати участь у цьому заході, на якому Міжнародний паралімпійський комітет дозволив Росії та Білорусі махати своїми закривавленими прапорами. І ця кількість зростає», – заявив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Сибіга додав, що державні символи РФ і Білорусі – «не просто прапори – це символи агресивної війни, в якій загинуло щонайменше 650 українських спортсменів і тренерів, пошкоджено 800 спортивних споруд і скоєно сотні тисяч воєнних злочинів».

Раніше цього тижня президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич повідомив, що Міжнародний паралімпійський комітет заборонив збірній України використовувати на Паралімпіаді комплект парадної форми із зображенням міжнародно визнаної території української держави.

У Міжнародному паралімпійському комітеті вважають, що форма команди із зображення мапи України є політичною демонстрацією.

У лютому ця ж організація ухвалила рішення про допуск на Паралімпіаду спортсменів із Росії та Білорусі під їхніми національними прапорами – це сталося вперше з 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, яке відбувалося в тому числі і з території Білорусі.

Зимові Паралімпійські ігри з 6 до 15 березня відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, українська збірна через допуск росіян і білорусів бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади.