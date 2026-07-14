Влада Ростовської області РФ визнала проблеми з судноплавством на Азові

Міністерство сільського господарства та продовольства Ростовської області повідомило про «тимчасові труднощі», пов’язані з судноплавством в Азовському морі.

Судна в Азовському морі з 6 липня зазнають атак Сил безпілотних систем ЗСУ під командуванням Роберта Бровді («Мадяра»). Він стверджує, що за дев’ять діб українські військові уразили 116 суден. Зокрема, за його словами, п’ять танкерів, п’ять суховантажів та один буксир підбили в ніч проти 14 липня.

Через проблеми із судноплавством міністерство сільського господарства і продовольства Ростовської області спільно з експортерами шукає альтернативні маршрути відвантаження зерна нового врожаю. Очільниця відомства Ганна Касьяненко зазначила, що їхня головна мета зараз – звести до мінімуму вплив «тимчасових логістичних складностей» на реалізацію врожаю донських аграріїв. Ситуація залишається на постійному контролі, додала вона.

Бровді заявив, що знищення невеликих та середніх плоскодонних наливних суден (і буксирів, які їх буксирують після пошкодження) як частини російського «тіньового флоту» фактично унеможливлює експорт нафти з портів через Волго-Донський канал та Азовське море. Ці невеликі судна, за його словами, в Чорному морі перевантажують нафту на великі танкери, які не можуть зайти в нафтові термінали або порти в Азовському морі. Крім того, завдавання збитків російському флоту, як зазначив він, обмежує постачання бензину до окупованого Криму.

За даними Reuters, через атаки на судна в Азовському морі Росія тимчасово зупинила перевезення через Азово-Донський морський канал. Це рішення може стосуватися майже чверті експорту російського зерна, яке проходить через Азовське море. Про які саме терміни припинення судноплавства йдеться, не уточнювалося.