Прикордонники врятували члена екіпажу судна, яке атакував дрон РФ. Він дрейфував у морі

Військові Морської охорони Державної прикордонної служби в ніч на 19 липня врятували члена екіпажу суховантажного судна Venturo, напередодні ураженого російським дроном. Про це ДПСУ повідомила в неділю.

Після удару по кораблю 17 липня більшість членів екіпажу евакуювали того ж дня. Водночас один із моряків, за даними прикордонників, дрейфував у рятувальній шлюпці у відкритому морі.

Плавзасіб виявили в Чорному морі увечері 18 липня. Малий катер морської охорони вирушив на проведення пошуково-рятувальної операції.





«Прикордонники успішно евакуювали електромеханіка судна – громадянина Республіки Філіппіни. Операція проводилася у вкрай складних умовах: у повній темряві та під постійною загрозою повторних ударів дистанційно керованих російських безпілотників. Попри високий рівень небезпеки, особовий склад Морської охорони Держприкордонслужби успішно виконав поставлене завдання та доставив врятованого до безпечного місця», – йдеться в повідомленні.

Моряка оглянули, він перебував у задовільному стані та не потребував медичної допомоги.

Вранці 18 липня стало відомо, що російська атака пошкодила суховантажне судно Venturo на Одещині, воно тратило хід. Один цивільний загинув, 17 моряків евакуювали на берег, всі вони – громадяни Філіппін.

Читайте також: Війська РФ продовжують масовано атакувати Одещину, загинула людина, є поранені – влада

За даними голови Одеської ОВА, протягом тижня з 13 липня російська армія запустила по регіону близько 300 повітряних цілей. Загинули 18 людей, ще 69 зазнали поранень, серед них шестеро дітей.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.