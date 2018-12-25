27 людей загинули внаслідок зіткнення автобуса і вантажівки в ДР Конго

Щонайменше 27 людей загинули внаслідок зіткнення автобуса і вантажівки в Демократичній республіці Конго, повідомляє 25 грудня влада країни.

За повідомленням, ДТП сталася вночі у місті Кісанту, що за 200 кілометрів столиці країни, Кіншаси.

Під час аварії ще 17 людей були поранені.

Місцева поліція заявляє, що причиною зіткнення стало перевищення швидкості.

Нещодавно в своєму звіті Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що за рік у світі внаслідок дорожньо-транспортних пригод гине 1,35 мільйона людей. За повідомленням, це найбільш поширена причина смерті людей віком від п’яти до 29 років.