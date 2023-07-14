У Курській області упав безпілотник, частково пошкоджена багатоповерхівка – влада РФ

У місті Курчатові Курської області РФ впав безпілотник, внаслідок чого часткові пошкодження є у багатоквартирному будинку, повідомив у Telegram у п’ятницю губернатор регіону Роман Старовойт.

«Часткові пошкодження отримав багатоквартирний будинок – посічені фасад та скління», – написав чиновник.

За його словами, ніхто із мешканців не постраждав. Критично важливі об’єкти внаслідок падіння дрона та його подальшої детонації також не пошкоджені.

У Курчатові розташована Курська АЕС.

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв повідомив, що 13 липня, за кілька кілометрів від Воронежа, засоби ППО знищили три безпілотники. За його словами, жертв, постраждалих та руйнувань немає.

Влада прикордонних з Україною російських регіонів – Бєлгородської, Брянської та Курської областей – регулярно повідомляє про обстріли, внаслідок яких є руйнування та жертви. Москва стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ обстріли не коментує.