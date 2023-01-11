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Над Чорним морем українські військові збили безпілотник РФ – Повітряне командування «Південь»

Російська сторона про технічні втрати не повідомляє (фото ілюстративне)

Російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збили українські військові у середу.

«Опівдні, 11 січня, спрямований по Одещині російський безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня збито над морем силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», – йдеться на сторінці Повітряного командування «Південь» у фейсбуці.

Російська сторона про технічні втрати не повідомляє.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку вторгнення РФ українські військові збили 1862 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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