Польща спрощує експорт дронів до України

Із 28 квітня експорт дронів з території Польщі до України може здійснюватися на основі загального дозволу, наданого Міністром розвитку і технології Польщі. Відповідне рішення ухвалене урядом Польщі у відповідь на прохання України, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Рішення уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання БПЛА на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над агресором», – заявив заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, загальним дозволом для експорту БПЛА до України може скористатися будь-який субʼєкт, який розташований на території Польщі (комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа). Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.

Дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених в розпорядженні. А саме – безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше однієї години, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше ніж 46,3 км/год.

«При цьому загальний дозвіл не надається у разі, якщо експортер або постачальник знає або був поінформований про те, що вказані БПЛА призначені або можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв’язку з розробкою, виробництвом, поводженням, експлуатацією, обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної чи ядерної зброї або у зв’язку з розробкою, виробництвом, обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю. Також дозвіл не надається в разі використання їх як частин або компонентів озброєнь, які були експортовані без або з порушенням необхідного дозволу», – пояснили в уряді.

14 лютого уряд спростив ввезення в Україну товарів військового та подвійного призначення. Зокрема, в перелік товарів, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Держслужби експортного контролю додали, зокрема, БПЛА та їх комплектуючі.