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25 вересня 2020, Київ 19:08
Новини | Політика

Кабмін почав роботу над додатком для дронів – міністр

Мініфраструктури та експерти вважають, що український ринок дронів до 2023 року досягне 200 тисяч одиниць

Кабінет міністрів України почав роботу над додатком для дронів, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у фейсбуці.

«Для поліпшення розвитку ринку дронів, ми вже почали роботи над створенням зручного мобільного додатку із інтерактивною мапою повітряного простору, автоматизацією подання заявок на дозволи на використання повітряного простору та створенням системи сповіщення щодо подій», – написав Криклій.

За його словами, Мініфраструктури та експерти вважають, що український ринок дронів до 2023 року досягне 200 тисяч одиниць. Міністр наголосив, що для підтримки швидкого розвитку потрібно вирішити деякі нормативні колізії та спростити процеси.

Він додав, що наразі відсутній облік безпілотних повітряних суден та немає стандартизованих засобів їхньої ідентифікації, а також не автоматизована система надання дозволів на використання повітряного простору.

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