Через 81 рік після завершення Другої світової війни українці знову змушені зупиняти зло – Зеленський

Через 81 рік після завершення Другої світової війни українці знову змушені зупиняти зло – заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом.



Він нагадав, що втрати українського народу одні з найбільших у Другій світовій і внесок українців у поразку нацистів теж один з найбільших – мільйони українців у складі різних армій боролися проти нацизму, мільйони українців були серед переможців, зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло.



«На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло – теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування: «сделано в России». Здолати таку російську агресію сьогодні може і має об’єднаний вільний світ», – написав він у телеграмі.



Зеленський подякував усім, хто не дає цьому російському режиму диктувати світові, що буде далі.



«Захист життя людей та свободи народів від Путіна – це абсолютно достойне вшанування пам’яті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ», – додав президент.

8 травня вшановують День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Україна у війні проти гітлерівського нацизму: загальна кількість мобілізованих з території України за роки війни до Червоної армії становила близько 7 мільйонів.

Кожний другий з них загинув, а кожний другий із тих, хто вижив, повернувся інвалідом. Крім Червоної армії, вихідці з України воювали в арміях Польщі (120 тисяч), США (80 тисяч), Канади (45 тисяч), Франції (5 тисяч). Сотні тисяч українців боролися проти нацистів у лавах партизанів та повстанців. Семеро українців були командувачами фронтів і армій, 200 – генералами. Понад дві тисячі українців за героїзм під час боїв отримали найвищу нагороду в СРСР – звання Героя Радянського Союзу.

У 1944 році кожен третій військовослужбовець Червоної армії був вихідцем з території України. У піхотних частинах і з’єднаннях 1-4 Українських фронтів українці становили 60-80%. Сукупні людські втрати на території України впродовж 1939–1945 років, включаючи військових і цивільних, оцінюють у 8–10 мільйонів. Було зруйновано майже 700 українських міст і 28 тисяч сіл, вивезено 550 промислових підприємств, незліченну кількість історичних цінностей.

Україна в результаті Другої світової війни зазнала матеріальних втрат у розмірі понад 45% від збитку усього СРСР.



