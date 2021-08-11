Співачка Alyona Alyona повідомила про повістку на допит після дрифту на Софійській площі

Співачка-реперка Alyona Alyona у середу повідомила, що отримала виклик на допит до Шевченківського райвідділку столичного управління Нацполіції після дрифту на Софійській площі у Києві.

У мережі Instagram співачка розмістила документ, з якого випливає, що її допитуватимуть як свідка у кримінальному провадженні.

Поліція Києва раніше повідомила, що почала кримінальне провадження за статтею про хуліганство після дрифту у центрі столиці. Київська міська прокуратура поінформувала, що Шевченківська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом цих подій.

В історичному центрі Києва, на Софійській площі, вранці 10 серпня відбувалися рекламні зйомки компанії Red Bull з використанням екстремальних елементів, зокрема, два авто дрифтували на великій швидкості. У КМДА заявили, що не давали дозволів на організацію й проведення цих зйомок. Пізніше збитки від проведення дрифту оцінили у 50 тисяч гривень, поліція обидва автомобілі вилучила.

Також стало відомо, що реп-співачка Alyona Alyona була присутня під час зйомки компанії Red Bull. Виконавиця у середу разом з активістами долучилася до миття Софійської площі від слідів шин.