ДСНС: на Запоріжжі сапери під час розмінування потрапили під атаку РФ, є постраждалі

У Запорізькому районі сапери ДСНС потрапили під російську атаку під час розмінування, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, два рятувальники травмовані, їм надали необхідну медичну допомогу.

Українські рятувальники та їхня техніка, пожежно-рятувальні регулярно зазнають російських атак.

За даними ДСНС, станом на квітень 2026 року з початку повномасштабної війни підрозділи ДСНС розмінували близько 200 тисяч гектарів територій України та знешкодили понад 600 тисяч вибухонебезпечних предметів. Водночас, за даними служби, в Україні 133,3 тисячі кілометрів потенційно забруднені, включно з ТОТ – це близько 20% всієї території держави.

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