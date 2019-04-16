Рятувальники перевіряють безпеку на виборчих дільницях – ДСНС

Інспектори Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводять перед другим туром додаткові інструктажі із головами виборчих дільниць, повідомляє 16 квітня сайт ДСНС.

«Зокрема, цього тижня рятувальники міст Щастя, Лисичанськ та Новоайдарського району Луганської області відпрацювали дії у приміщеннях виборчих дільниць щодо ліквідації умовної пожежі, порятунку та надання медичної допомоги потерпілому, дії в разі відключення на виборчій дільниці електропостачання», – ідеться в повідомленні.

У місті Краматорськ Донецької області співробітники ДСНС спільно з представниками екстреної медичної допомоги провели тактико-спеціальні навчання у будівлі Краматорської міської ради, де планується розміщення окружної виборчої комісії.

На Одещині в приміщенні Тарутинської районної державної адміністрації cпівробітники ДСНС провели практичне заняття з користування вогнегасниками та нагадали дії персоналу у разі виникнення пожежі.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. У виборчих бюлетенях буде два прізвища – Володимира Зеленського та Петра Порошенка.