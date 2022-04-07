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Розбирати завали і вивантажувати допомогу: ДСНС оголосило пошук добровольців із цивільного захисту

Наразі багато роботи у Бородянці на Київщині, де розбирають руїни та розміновують територію

Дерслужба з надзвичайних ситуацій України оголосила пошук добровольців із цивільного захисту, повідомив у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Що потрібно робити? Розбирати завали, рятувати людей, надавати допомогу потерпілим, розвантажувати гуманітарні вантажі», – повідомив він.

За словам Монастирського, з часу російського вторгнення в Україну рятувальники працюють у режимі 24/7.

Він наголосив, що наразі багато роботи у Бородянці на Київщині, де розбирають руїни та розміновують територію.

Охочі, які бажають допомогти ДСНС, мають заповнити анкету за посиланням.

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