Розбирати завали і вивантажувати допомогу: ДСНС оголосило пошук добровольців із цивільного захисту

Дерслужба з надзвичайних ситуацій України оголосила пошук добровольців із цивільного захисту, повідомив у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
«Що потрібно робити? Розбирати завали, рятувати людей, надавати допомогу потерпілим, розвантажувати гуманітарні вантажі», – повідомив він.
За словам Монастирського, з часу російського вторгнення в Україну рятувальники працюють у режимі 24/7.
Він наголосив, що наразі багато роботи у Бородянці на Київщині, де розбирають руїни та розміновують територію.
Охочі, які бажають допомогти ДСНС, мають заповнити анкету за посиланням.
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