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05 Жовтень 2019, Київ 11:33
Новини | Події

У ДСНС попередили про заморозки на початку наступного тижня

В Україні на початку тижня очікуються заморозки

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про заморозки на початку наступного тижня.

«За даними Укрuідрометцентру, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5 градусів, 7 жовтня у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-6 градусів», – мовиться у повідомленні.

У Києві в ці дні очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3 градуси.

У Гідрометцентрі повідомляли, що цими вихідними в Україні знизиться температура та переважно дощитиме.

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