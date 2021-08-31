В Україні через негоду знеструмлені понад 200 населених пунктів – ДСНС

Внаслідок дощу, грози і поривів вітру без світла залишилися 229 населених пунктів у трьох областях України, повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, знеструмлені у Київській області 130 населених пунктів, у Чернігівській – 92 та в Кіровоградській – 7.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго, додали в ДСНС.

Минулої ночі сильні дощі пройшли в Київській, Чернігівській і Черкаській областях. ДСНС попереджала про підйом рівня води у річках на заході України.