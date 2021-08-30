ДСНС попереджає про підйом рівня води на заході України

Внаслідок опадків на заході України очікуються підйоми рівнів води в кількох водоймах, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, рятувальники попереджають про підйом рівня води на лівих притоках Дністра у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях і рiчках басейнiв Прута та Сiрету в Івано-Франківській та Чернівецькій областях – на 0,2-1 метр.

Підйом рівнів води в річках басейну Дністра на Львівщині та Івано-Франківщині на 0,3-1,3 метра, за прогнозом, відбудуться без негативних наслідків.

Читайте також: В Україні через негоду знеструмлені понад 120 населених пунктів – ДСНС

«В мiсцях проходження значних зливових дощiв можливе формування значного місцевого та схилового стоку. На ріці Прип’ять в створі поста Річиця (Волинська область) з добовою інтенсивністю 1-5 сантиметрів з можливим досягненням відмітки виходу води на заплаву і часткового затоплення пасовищ (рівень небезпеки жовтий)», – йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 30 серпня в західних і центральних областях України, а також на Одещині та Миколаївщині очікуються дощі. При цьому на сході та в Криму очікується спека до 34 градусів, без опадів.