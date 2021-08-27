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Від повалених негодою дерев довелося розчищати 4 км дороги на Херсонщині – ДСНС 

Раніше повідомлялося, що в Україні через учорашню негоду знеструмлені понад 60 населених пунктів (фото ілюстративне)

Минулої ночі через проходження грозового фронту між селами Раденськ та Великі Копані Херсонського району на Херсонщині на частині дороги протяжністю близько 4 кілометрів повністю або частково повалило дерева, повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«У період з 01:00 до 06:00 з проїжджої частини прибрано більш ніж 20 повалених дерев. Особовим складом патрульної поліції забезпечено регулювання руху транспорту та безпеку особового складу задіяного в роботах. Роботи по розчищенню завершені», – повідомили в ДСНС.

Рятувальники уточнили, що в основному вітром повалило акацію.

Раніше повідомлялося, що в Україні через учорашню негоду знеструмлені понад 60 населених пунктів.

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