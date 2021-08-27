Від повалених негодою дерев довелося розчищати 4 км дороги на Херсонщині – ДСНС 

Минулої ночі через проходження грозового фронту між селами Раденськ та Великі Копані Херсонського району на Херсонщині на частині дороги протяжністю близько 4 кілометрів повністю або частково повалило дерева, повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«У період з 01:00 до 06:00 з проїжджої частини прибрано більш ніж 20 повалених дерев. Особовим складом патрульної поліції забезпечено регулювання руху транспорту та безпеку особового складу задіяного в роботах. Роботи по розчищенню завершені», – повідомили в ДСНС.

Рятувальники уточнили, що в основному вітром повалило акацію.

Раніше повідомлялося, що в Україні через учорашню негоду знеструмлені понад 60 населених пунктів.