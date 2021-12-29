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В Україні знеструмлені через негоду 165 населених пунктів – ДСНС

Нинішні погодні умови можуть спричинити надалі порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів, попереджають рятувальники

Станом на ранок 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 165 населених пунктів у шести областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Херсонська – 65, Дніпропетровська – 46, Миколаївська – 23, Запорізька – 17, Донецька – 13 та Сумська – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні.

За інформацією «Укравтодору», проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

За даними ДСНС із посиланням на синоптиків, 29 грудня на всій території України очікується погіршення погодних умов – сніг у східних, північно-східних областях, на дорогах країни ожеледиця. Також на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполь очікується «надзвичайна ожеледь».

Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів, вказують у ДСНС.

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