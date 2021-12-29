В Україні знеструмлені через негоду 165 населених пунктів – ДСНС

Станом на ранок 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 165 населених пунктів у шести областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Херсонська – 65, Дніпропетровська – 46, Миколаївська – 23, Запорізька – 17, Донецька – 13 та Сумська – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні.

За інформацією «Укравтодору», проїзд на дорогах загального користування забезпечено.

За даними ДСНС із посиланням на синоптиків, 29 грудня на всій території України очікується погіршення погодних умов – сніг у східних, північно-східних областях, на дорогах країни ожеледиця. Також на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполь очікується «надзвичайна ожеледь».

Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів, вказують у ДСНС.