У понад 300 населених пунктах через негоду виникли проблеми з електрикою – ДСНС

Через поривчастий вітер в Україні знеструмлена низка населених пунктів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях: Львівська – 123, Тернопільська – 56, Рівненська – 54, Хмельницька – 38, Волинська – 32 та Закарпатська – 14», – йдеться в заяві рятувальників.

Повідомляється, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

За інформацією «Укравтодору», проїзд на дорогах загального користування забезпечено (в тому числі на перевалах), обмежень руху немає.

За даними Укргідрометцентру, 31 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях подекуди 25 м/с, у Карпатах 25-30 м/с, хуртовини. На дорогах країни ожеледиця. У Києві та області 31 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Рятувальники попереджають: такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Так, зокрема, 31 січня через снігопади та завірюхи у високогір’ях Закарпатської області та в горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека.