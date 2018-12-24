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25 Грудень 2018, Київ 00:18
Новини | Події

ДСНС попереджає про небезпеку лавин у Карпатах

Також у ДСНС додають, що у гірських районах центральної і східної частин Закарпаття є загроза сходження снігу на дороги

Українські рятувальники попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Як розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру, 24-25 грудня у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується сніголавинна небезпека 3-го рівня.

Також у ДСНС додають, що у гірських районах центральної і східної частин Закарпаття є загроза сходження снігу на дороги.

Раніше в ДСНС попередили про погіршення погоди найближчим часом у більшості регіонів України.

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