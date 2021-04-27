Рятувальники знайшли в Карпатах тіло туриста, якого шукали з лютого

Рятувальники 27 квітня виявили у Карпатах тіло туриста з Києва, що заблукав у районі гори Гемба 13 лютого, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Загиблого було знайдено в ущелині біля потічка в підніжжі гори Жид-Магура. Після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій, тіло чоловіка буде транспортовано до села Березники», – йдеться в повідомленні.

У ніч на 14 лютого поблизу Березників Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали двоє жителів Києва. Через погану видимість вони втратили один одного з поля зору, повідомляли у ДСНС.

14 лютого пошукова група ДСНС знайшла одного з туристів, пошуки другого тривали 21 день, до 5 березня.

Згодом, коли зійшов сніг, рятувальникивідновили пошуки.