У Київській області спалахнула пожежа у складських приміщеннях – ДСНС

У Київській області спалахнула пожежа у складській будівлі, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій столиці (ДСНС).

«У мережі поширюється інформація про нібито масштабну пожежу в Києві. Інформуємо: рятувальники столиці наразі залучені до ліквідації пожежі у складській будівлі на території Київської області. Від ДСНС Києва до гасіння залучена пожежна техніка та особовий склад», – розповіли рятувальники і закликали користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Згодом у КМДА уточнили, що в Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах можливе задимлення у зв'язку з пожежею в Київській області

«До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо мешканцям цих районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею 3000 м². До ліквідації пожежі залучені рятувальники Києва та області. Також чергують медики», – зазначили у відомстві.

Речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан сказала Радіо Свобода, що горить складське приміщення. Поранених та загиблих немає. З тривогою пожежа не повʼязана.



