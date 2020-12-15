У понад 200 населених пунктах виникли проблеми з електрикою через негоду – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через ускладнення погодних умов в окремих областях України знеструмлені понад 200 населених пунктів.

«Внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 234 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернігівська – 204, Сумська – 23 та Київська – 7. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС з посиланням на Службу автомобільних доріг повідомляють, що транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечене, обмежень руху не має.

За даними Укргідрометцентру, 15 грудня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця; у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності жовтий).