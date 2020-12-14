Через негоду і обледеніння контактної мережі виникли незначні збої у графіку руху поїздів – УЗ

В «Укрзалізниці» у понеділок повідомили, що через складні погодні умови та обледеніння контактної мережі виникли незначні збої у графіку руху деяких поїздів.

«Так, через непогоду поїзд №712/711 Київ – Костянтинівка затримується у дорозі на 1 годину 35 хвилин. Поїзд № 722/721 Київ – Харків затримується на 1 годину 20 хвилин. Варто додати, що залізничники роблять усе можливе для усунення наслідків негоди. Працюють оперативні бригади по боротьбі з обмерзанням контактного дроту», – йдеться в повідомленні.

В «Укрзалізниці» звернулися до пасажирів з проханням бути обережними на об’єктах залізничної інфраструктури та уважно слухати оголошення на вокзалах, бо в разі значного погіршення погодних умов можливі затримки поїздів.

Раніше сьогодні повідомлялося, що через негоду в Україні знеструмелені понад 100 населених пунктів. У ДСНС з посиланням на Службу автомобільних доріг повідомляють, що транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечене, обмежень руху не має.