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13 грудня 2020, Київ 15:24
Новини | Події

Погода на 14 грудня: на значній території України очікуються дощ та мокрий сніг

В Україні у понеділок, 14 грудня, очікуються дощ з мокрим снігом та ожеледиця. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

«14 грудня в Україні, крім південно-східної частини, ожеледь, на дорогах ожеледиця; вночі та вранці туман, видимість 200-500м ( I рівень небезпечності жовтий)», – мовиться у повідомленні.

14 грудня температура протягом доби коливатиметься в районі -1...+2 градусів, лише на півдні буде тепліше: у південних областях вдень очікується до +6, а в Криму до +11 градусів.

Опади у вигляді дощу або мокрого снігу прогнозують у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. На решті території без опадів.

У Києві 14 грудня протягом доби -1...+1 градус. Вдень дощ з мокрим снігом.

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