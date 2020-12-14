Через негоду в Україні знеструмелені понад 100 населених пунктів – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через ускладнення погодних умов в окремих областях України знеструмлені понад 100 населених пунктів.

«Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, обледеніння) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 107 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська – 85, Київська – 8, Черкаська – 7, Житомирська – 6 та Чернівецька – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС з посиланням на Службу автомобільних доріг повідомляють, що транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечене, обмежень руху не має.

За даними Укргідрометцентру, 14 грудня в Україні, крім південно-східної частини, ожеледь, на дорогах ожеледиця; вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності жовтий).

Опади у вигляді дощу або мокрого снігу прогнозують у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. На решті території без опадів. Температура протягом доби коливатиметься в межах -1...+2, у південних областях вдень до +6.

У Києві 14 грудня протягом доби -1...+1 градус. Вдень дощ з мокрим снігом.