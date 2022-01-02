У ДСНС попередили про ускладнення погодних умов по всій території України

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про ускладнення погодних умов по всій території України.

«3 січня вночі у північних, центральних і східних областях на дорогах – ожеледиця, у Чернігівській, Сумській і Полтавській областях – значний сніг, хуртовини, в Україні протягом доби пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

По Києву і Київській області 3 січня вночі на дорогах обіцяють ожеледицю, протягом доби – пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

У патрульній поліції у зв’язку з цим закликали водіїв бути уважними за кермом.