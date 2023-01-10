ДСНС попереджає про ожеледицю в кількох областях

Протягом доби 10 січня в кількох областях України очікується ожеледиця на дорогах, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Українського гідрометеорологічного центру.

«Упродовж доби 10 січня у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (1 рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Служба застерігає, що погода може призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Рятувальники просять водіїв бути обережними на дорогах, особливо під час руху естакадами, мостами й шляхопроводами.

Температура в центральних і східних областях України 10 січня варіюється загалом від -3 до -8 градусів. Найтепліше на заході – від 3 до 6 градусів тепла.