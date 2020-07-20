ДСНС попереджає про підвищення рівня води кількох річок на заході України

Через сильні дощі у верхів’ях річок Закарпатської області в цих водоймах може підвищитися рівень води, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 20 липня.

Зокрема на річках басейнів Сяну та Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях рятувальники спрогнозували підйом на 0,2-1 метр і відтак припускають вихід води на окремі ділянки заплав. При значних дощах «можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку».

«20-21 липня, у зв’язку з очікуваними опадами, в басейнах Прута, Сірету очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,2-0,7 метра над рівнями на 8 годину 19 липня, без негативних наслідків», – йдеться в попередженні.

На 20 липня Укргідрометцентр прогнозує дощі та грози в західних регіонах – Закарпатській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Рівненській, Івано-Франківській – а також на півдні: в Криму, на Миколаївщині, Одещині та Херсонщині.