У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 19 липня вдень в Карпатах і на Закарпатті очікуються значні дощі, які оцінюють у перший (жовтий) рівень небезпечності.

Згідно з повідомленням, станом на ранок 19 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів немає. Водночас до 20 липня на річках Прип’ять та Стохiд у Волинській області буде утримуватись перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв.

Також до 20 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1 метра.

«Можливий вихід води на окремі ділянки річкових заплав, без решти негативних наслідків. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на 19 липня у Хмельницькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджає ДСНС.

Наприкінці червня захід України вразили сильні повені, що завдали значних руйнувань і підтоплень.

За даними Укргідрометцентру, у наступні дві доби в західних областях України пануватимуть дощі з грозами, температура вдень 21-26 тепла. На решті території переважно без опадів, вдень 20 липня на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині короткочасний дощ, гроза; температура вночі 12-19, вдень 24-29, у південній частині до 32.