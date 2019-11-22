ДСНС попереджає про погіршення погодних умов

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погодних умов у багатьох регіонах країни впродовж 22 листопада.

«За прогнозами Українського гідрометцентру, 22 листопада у східній, південній та західній частинах країни пориви 15–20 м/с, у Приазов'ї 25–28 м/с. 22 листопада на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25–30 м/с, висота хвиль 15–20 дециметрів (в портах 13–15 дециметрів)», – вказано в повідомленні рятувальників.

Раніше в ДСНС інформували, що пізно ввечері 21 листопада в Маріуполі «очікується спад рівня моря з досягненням стихійної позначки».

Синоптики попереджали, що в Україні 22 листопада очікується холодна та вітряна погода.