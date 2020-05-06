ДСНС: в Карпатах – зливи, на сході та півдні країни – грози й град

Державна служба з надзвичайних попереджає про погіршення погодних умов в Україні 6 травня.

«В Карпатському регіоні значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. Вдень у східних, більшості південних, Дніпропетровській та Полтавській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності)», – мовиться у повідомленні.

За даними Гідрометцентру, по всій території України сьогодні очікуються дощі.

У Києві в середу прогнозують дощ, температура вдень +14 +16 градусів.